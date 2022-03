Il gazebo di Italia Viva di nuovo in piazza a Castelfranco

Soddisfatto il coordinatore di Italia Viva Castelfranco di Sotto, Antonio Amaranto, dopo che ieri mattina (28 marzo) l’iniziativa nazionale 1000 piazze per l’Italia ha fatto tappa in piazza Mentana.

“Una bella giornata di ascolto, occasione perfetta – ha dichiarato Amaranto – per un confronto diretto con i castelfranchesi, non solo per portare le proposte di Italia Viva su famiglia, tasse, energia, trasporti, giustizia e scuola, ma anche e soprattutto per riaffermare il diritto alla pace in un momento come questo di grande preoccupazione per il conflitto in Ucraina”.

“Il nostro primo evento con la gente e tra la gente, in un rapporto diretto e umano purtroppo perso a causa dell’epidemia Covid, ma anche il primo passo per disporre le basi di un dialogo continuativo con i concittadini“, aggiunge Marzia Amaranto del coordinamento provinciale area social.

“Contento che vengano fatte queste iniziative a sostegno delle battaglie portate avanti da Italia Viva e da Matteo Renzi, anche con il nostro gazebo by Big Luciano”, queste le parole di Luciano Giacomelli, anima del Comprensorio del Cuoio.

Con lui anche Luigi Susini, coordinatore della stessa area: “Felice che le iniziative nelle nostre piazze, come ieri a Castelfranco, siano apprezzate da molti cittadini e sono la dimostrazione che Italia Viva c’è”.

Nei prossimi giorni Italia Viva continuerà ad animare il Comprensorio del Cuoio con nuove tappe che vedranno la presenza anche di Simonetta Carpina, altra coordinatrice territoriale.