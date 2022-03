“Non sarà una discarica a cielo aperto”, Fratelli d’Italia si struttura in Valdera

Il coordinamento di Fratelli d’Italia della Valdera guidato da Giacomo Citi di Capannoli si struttura su tutto il territorio della Valdera. Proprio in questa direzione sono stati nominati come vice Alfio Balllerini di Bientina, al quale è stata assegnata la delega ai comuni di Buti, Calcinaia e Bientina e Paolo Ciampini di Palaia, al quale è stata conferita la delega all’Alta Valdera.

Si tratta di nuovo passo importante verso un partito sempre più presente sul territorio in maniera capillare e che punta alla creazione di un circolo in ogni Comune della Valdera. Un progetto che mira, spiegano “a dare risposte concrete ai cittadini e alle istanze territoriali per essere pronti per dare una reale alternativa alla sinistra che amministra i comuni della Valdera.

Ma che vuole coordinare l’attività e le iniziative che verranno prese contro la decisione della sinistra di far diventare la Valdera una grande discarica a cielo aperto per questo a breve partiranno una serie di iniziative contro la riapertura della Grillaia e il potenziamento di Peccioli e Gello. A tutti i componenti vanno gli auguri del segretario provinciale Marco Rusconi e dei dirigenti ed eletti del partito”.