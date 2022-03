“Finalmente l’amministrazione comunale ha adottato interventi importanti ai giardini prevedendo anche il ripristino della pista di pattinaggio e l’installazione di giochi inclusivi (qui la notizia). Ciò permetterà a tutti i bambini, senza differenze, di accedere al parco e usufruirne. Siamo contenti che le nostre richieste siano state accolte”. Lo dicono i consiglieri comunali Enzo Oliveri e Benedetta Cicala, che a riguardo ha anche presentato 2 mozioni.

“Sono stati realizzati – sottolineano – anche i lavori di riqualificazione del vialetto che porta a Parco della Rimembranza. Sempre dopo mozioni e segnalazioni infinite. C’è però ancora qualcosa che deve essere fatto al campino di via Marx: serve che siano riqualificati il muretto e le scale in quanto sono presenti gradini e coprimuro rotti. Questi, insieme al tronco di albero sporgente dal terreno vicino alla pista di pattinaggio possono costituire pericoli da non sottovalutare per bambini e adulti che si recano all’area gioco.

Ci chiediamo se i lavori vengono controllati al termine della loro esecuzione. Vi era difficoltà a reperire qualche centinaio di euro per completare in modo efficiente gli interventi? Ci auguriamo di non dover aspettare altri 5 anni prima che si realizzino gli interventi sopracitati che devono necessariamente essere eseguiti per la messa in sicurezza dei giardini. Solo dopo che il Sindaco avrà provveduto a sistemare tutto potrà davvero affermare che ‘i giardini sono ancora più belli’. Al momento attendiamo ed esigiamo che vengano effettuati i lavori necessari al completamento delle opere”.