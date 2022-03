“Ribadiamo il nostro no convinto a qualsiasi processo di privatizzazione del nostro settore termale e chiediamo al contrario un forte potenziamento pubblico a partire dalla stabilizzazione del lavoro e la fine di ogni forma di precarizzazione e sottrazione dei diritti dei lavoratori termali”. Lo dice la segreteria provinciale del Partito della Rifondazione comunista di Pisa sul tema del termalismo toscano in generale e di quello di Casciana Terme in particolare.

“Le Terme di Casciana – spiegano – rappresentano ancora un patrimonio strategico per la nostra realtà locale e non solo. Il Centro di Riabilitazione Motoria delle Terme di Casciana in Toscana costituisce un’eccellenza nel panorama nazionale della riabilitazione in ambiente termale. Accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale, svolge una valida attività per il recupero funzionale di tutto l’apparato muscolo scheletrico.

Dopo la prima fase della pandemia, con il progetto di riabilitazione post covid 19, ha prodotto ottimi risultati sia a livello motorio che respiratorio, facilitando anche il recupero psicologico degli utenti. Il progetto si rivolge ad un’ampia categoria di soggetti, anche quelli che, una volta conclusa la fase critica dell’infezione, presentano conseguenze legate alla lunga degenza in ospedale, alla perdita di forza e massa muscolare, alla ridotta funzione respiratoria da danno polmonare e, dunque, richiedono senza dubbio un percorso riabilitativo multidisciplinare.

La recente conclusione del percorso di riorganizzazione societaria, seguita alla dismissione delle partecipazioni da parte della Regione Toscana, rischia di aprire ad una privatizzazione di cui non si conoscono gli esiti, temiamo infausti, visto la totale mancanza ad oggi di un serio piano industriale sul rilancio delle stesse e anzi l’incognita di una loro progressiva dismissione.

La società di gestione Bagni di Casciana (con un accordo sull’utilizzo degli immobili di proprietà) è di proprietà al 100% del Comune, che ha iniziato una ricerca di socio privato non solo per la parte benessere, ma anche per quella sanitaria riabilitativa: sino ad oggi, sotto il profilo della promozione delle politiche aziendali, il tutto è stato finalizzato esclusivamente al contenimento dei costi, tralasciando e abbandonando completamente la promozione del termale sul mercato regionale, nazionale ed internazionale, ponendo di fatto la nostra struttura termale fuori dal mercato.

Il Partito della Rifondazione Comunista, a livello regionale, provinciale e comunale, è stato contrario alla cessione delle quote regionali, e conseguente privatizzazione, delle nostre Terme di Casciana, come pure dell’intero settore, sin dalla delibera regionale che ne prevedeva la liquidazione e continua ad esserlo oggi che il processo si è concluso e con le peggiori prospettive.

La nostra ferma opposizione a questa privatizzazione è anche una delle principali ragioni per cui i nostri consiglieri comunali sono usciti dalla maggioranza e la nostra assessora è stata estromessa, con il ritiro delle deleghe da parte del Sindaco Terreni, dalla Giunta comunale.

È necessario, vista anche la ripresa del settore termale, un rilancio pubblico delle Terme di Casciana, a partire dalla parte sanitaria, impiegando immediatamente le risorse promesse dalla Regione e attuando, di concerto con l’assessorato regionale alla sanità, un vero piano strategico della parte riabilitativa e sanitaria, con nuovi servizi e prestazioni, come il progetto di riabilitazione post covid 19 a cui si è accennato.

Anche sul versante lavoro già da tempo sono presenti processi di precarizzazione, per il sottodimensionamento dell’attività termale rispetto alle potenzialità che potrebbe avere: il personale risulta carente nella quantità, ma soprattutto nelle figure professionali stabili necessarie per il funzionamento della struttura, gestite come interinali anziché dipendenti di un’Azienda che eroga servizi di interesse collettivo”.

