“Albo inaccessibile per settimane”, i consiglieri di Montopoli del cambiamento lo segnalano al prefetto

“Ieri 31 marzo abbiamo segnalato anche al Prefetto di Pisa, con il quale avevamo appuntamento per un’altra questione comunale, che l’albo del comune di Montopoli Valdarno non funziona da almeno un mese e mezzo. Oggi è tornato a funzionare”. Lo segnalano i consiglieri comunali del gruppo Montopoli del cambiamento Silvia Squarcini, Lara Reali, Cristiano Bertagni.

Lo segnalano dopo che abbiamo pubblicato l’articolo sulla nuova gara per l’emungimento della sorgente Tesorino, con scadenza a fine maggio (qui la notizia). “Abbiamo letto – dicono -, con non poco stupore, che tale bando sarebbe già leggibile sull’Albo Pretorio del Comune. Ma l’Albo non è stato accessibile per più di un mese e mezzo. Come avrebbe potuto accedervi un nuovo investitore eventualmente interessato a presentarsi come candidato? Come può l’amministrazione dare notizie cosi imprecise quando da questo bando dipende il futuro di una delle più importanti sorgenti della Toscana e dei dipendenti che lavorano nella struttura Tesorino?

Non ci risulta che il precedente bando abbia ricevuto un elevato numero di richieste di partecipazione alla gara: una ragione in più per intervenire tempestivamente sul mancato funzionamento di quello che è lo strumento essenziale per la partecipazione al bando stesso: l’Albo Pretorio. Restiamo esterrefatti dalla leggerezza con cui l’amministrazione fa certe dichiarazioni. Per chi non lo sapesse, l’Albo Pretorio è il portale dove il Comune pubblica ogni atto o documento che deve essere diffuso e portato a conoscenza di tutti i cittadini.

Il motivo dell’esistenza dell’Albo Pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che l’ amministrazione decide, contribuendo a renderne ‘trasparente’ l’azione. In molti casi un atto comunale non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico. Essendo quindi uno strumento essenziale, nelle scorse settimane noi consiglieri di ‘Montopoli del Cambiamento’ abbiamo lamentato questa situazione agli uffici comunali, rapportandoci col dottor Ceretelli, facente le veci del segretario comunale attualmente vacante. Ci era stato comunicato che il sito era in manutenzione per ammodernamento e che avrebbero risolto quanto prima. Finalmente lo hanno fatto”.