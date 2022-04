“Traffico di rame lavorato in uffici e case popolari”

“Sto ricevendo da cittadini preoccupati che abitano in varie zone centrali di Santa Croce sull’Arno, segnalazioni di traffici di rame che verrebbe trasportato in grossi sacchi per poi essere, addirittura, lavorato all’interno delle abitazioni con apposite e rumorose macchine per separare il materiale dalla guaina esterna”. A dirlo è Alessandro Lambertucci, consigliere capogruppo di Per un’altra Santa Croce

La lavorazione, precisa, avviene “per lo più in appartamenti privati dati in affitto e case popolari. Mi si dice che le forze dell’ordine siano state già avvertite ma che tale via vai siano a oggi rimasti del tutto indisturbati. Viste le preoccupazioni di proprietari e coinquilini, gente per bene, continuando l’impunità di questi traffici dovrò rivolgermi direttamente all’attenzione del Prefetto e dei vertici delle forze dell’ordine segnalando i punti dove tali attivitá sono state segnalate affinché si intervenga efficacemente.

Non si può, infatti, permettere che Santa Croce sia anche lo scandalo di chi crede di poter vivere secondo le proprie regole del tutto illegali e, per di piú, alla luce del sole e con i proventi di furti a scapito di malcapitati cittadini e società commerciali”.