Meini: “La Dia conferma quanto da noi rilevato durante i mesi di lavoro in Commissione”

“Quanto emerge dalla periodica relazione della Dia per quanto concerne la Toscana (qui) fotografa, purtroppo, perfettamente quanto da noi rilevato durante i mesi di lavoro in Commissione”. Lo dice Elena Meini, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e la criminalità organizzata.

“In relazione all’indagine keu – prosegue la consigliera – ecco le testuali parole citate nel documento della Dia: ‘Gli indagati avrebbero posto in essere reiterate condotte d’interferenza e pressione sull’azione della pubblica amministrazione, segnatamente Regione Toscana, Comune di Santa Croce ed Arpat‘. Insomma – precisa l’esponente leghista – pare proprio che tali organizzazioni delinquenziali stiano trovando terreno sempre più fertile in Toscana e ciò è un grave fenomeno che non deve essere assolutamente minimizzato.

A breve presenteremo, quindi, nell’aula del consiglio le conclusioni riguardo alla nostra attività di approfondimento sulla delicata tematica, che ha preso proprio spunto dalla predetta inchiesta keu”.