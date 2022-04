Nuova base militare a Coltano, Del Ghingaro: “Il Parco si oppone alla Tirrenica e non al cemento”

Sarà realizzata con i fondi del Pnrr dopo l’ok del presidente Mario Draghi la nuova base militare che sorgerà nell’area dell’ex Centro Radar di Coltano, alle porte di Pisa. Una struttura che diventerà la casa dei reparti dell’Arma dei carabinieri del Gis, dei gruppi cinofili e dei paracadutisti del Tuscania.

Sul fatto, dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra il presidente dell’ente Parco di Migliarino San Rossore Lorenzo Bani e il sindaco di Viareggio, interviene lo stesso Giorgio del Ghingaro.

“Nel Parco di Migliarino San Rossore ci si oppone al miglioramento in terra battuta di una pista ciclabile che già c’è, ma si dà il via libera alla costruzione (catrame e cemento) di una nuova base militare e per di più con i fondi del Pnrr – commenta Del Ghingaro -. Autorevoli esponenti istituzionali procedono al grido: no alla mobilità dolce, sì a quella amara”.