Anche in provincia di Pisa nasce Nazione Futura

Nasce Nazione Futura della provincia di Pisa, annunciata alla presenza di Francesco Giubileo, editore e fondatore di Nazione Futura, e di molti esponenti ed eletti del centro destra e delle liste civiche della provincia di Pisa e da 2 rappresentanti del corpo studentesco cittadino e del parlamento regionale degli studenti Matteo Becherini e Sofia Belcari.

“Con oggi la sfida alla sinistra sulla cultura è iniziata anche nella vostra provincia – ha ribadito Giubilei, fondatore di Nazione Futura – perché lo scopo del movimento, nato nel 2017, è quello dì essere un pensatoio di idee con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime della società civile e della politica, accumunate da valori e ideali comuni, che si impegnano per migliorare le nostre comunità, dalle più piccole fino alle più grandi, con idee, progetti e contenuti. Perché se vogliamo veramente guardare al futuro con ottimismo non possiamo che aumentare sempre più il confronto e la formazione di chi si mette in gioco per dare un contributo per le proprie comunità anche con idee innovative ma che si sviluppino nel solco dei valori della tradizione”.

Ha preso poi parola Matteo Arcenni, tra i promotori dell’iniziativa: “La tradizione intesa non come visione retrograda o reazionaria ma come radice ben salda e profonda su cui partire per trovare soluzioni e risposte nuove a problemi nuovi. Perché siamo ben consci che non vi possono essere soluzioni giuste e uguali per ogni periodo.”

“L’impegno di Nazione Futura – ha ribadito Bagnoli- è quello di confrontarsi, riflettere, dibattere per trovare le migliori idee e ricette per il nostro futuro e applicare veramente la massima del barone Robert Baden-Powell: ‘Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato’”.

“Affronteremo temi che vanno dall’innovazione all’ambiente, dall’economia all’educazione, dalla famiglia alla persona, dalla cultura alla libertà. Ed è questa spinta di confronto che fa sì che Nazione Futura non voglia essere un circolo ristretto ma anzi punti ad essere una fucina di idee, e per questo è aperta a tutto e tutti coloro che desiderino confrontarsi per sviluppare nuovi progetti e promuovere la cultura. Oggi noi qui siamo a piantare una piccola pianta che ha grandi aspettative e che punta crescere e ad aprire i propri rami e siamo certi che in molti, nelle prossime settimane e mesi decideranno di percorre questo cammino con noi e potranno contribuire da protagonisti alla crescita delle nostre idee, non solo in Valdera ma in tutta la provincia”, sono le parole ribadite dai 3 promotori Giuseppe Brini, Matteo Arcenni e Matteo Bagnoli.