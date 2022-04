Cerbaie, Cordone: “Non si può pretendere tutto dai nostri Comuni”

“Anche da consigliere nazionale dell’Anci mi prendo la responsabilità di dire che non si può pretendere tutto dai nostri Comuni, soprattutto in questo momento storico, senza adeguate misure di sostegno agli enti locali che permettano alle nostre amministrazioni di fare quello che è nelle loro competenze al meglio. Non si fanno le nozze con i fichi secchi”. Così Marco Cordone, consigliere comunale di Fucecchio per la Lega commenta la questione del degrado alle Cerbaie.

“I problemi – spiega – dell’immensa area verde soprattutto boschiva che si estende per oltre 120 chilometri quadrati tra la Città Metropolitana di Firenze (Fucecchio), la Provincia di Pisa (Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte) e la provincia di Lucca (Altopascio), sollevati ultimamente anche da Italia Nostra (qui), sono reali e sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, i boschi delle Cerbaie sono ancora infestati dallo spaccio della droga e vi si trova ancora molta sporcizia ma è innegabile comunque, per quanto riguarda il Comune di Fucecchio, l’impegno di tutte le parti politiche presenti nell’amministrazione per cercare di risolvere i tanti problemi che sono legati soprattutto allo smercio di sostanze di stupefacenti, al bivacco degli spacciatori e all’accumulo di rifiuti.

Certo non si può pretendere che faccia tutto il Comune perché i nostri enti locali non hanno la bacchetta magica e nel tempo i vari governi che si sono susseguiti, di qualsiasi colore, hanno fatto si che il personale diminuisse, hanno tagliato le risorse, hanno aumentato le competenze degli enti stessi che successivamente hanno anche subito le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina. Tutti gli attori in causa (Comuni, privati proprietari dei terreni all’interno delle Cerbaie e le altre autorità preposte, soprattutto lo Stato) devono fare la loro parte. A livello di sicurezza, nonostante l’impegno degli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, non è che con 82 agenti per un territorio di oltre 170mila abitanti si possa fare granché e tutti sanno che noi vorremmo impegnati su Fucecchio, almeno 24 agenti della polizia locale su un organico complessivo che vorremmo fosse costituito da almeno 170 unità (come vado dicendo da anni esiste una raccomandazione della Regione Toscana che prevede un vigilie urbano ogni 1000 abitanti)”.