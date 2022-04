“Uovo di Pasqua pieno di brutte sorprese”, Forza Italia invita a riflettere

“Nel fare gli auguri ai fucecchiesi, li invitiamo a sfruttare questi giorni di festività in famiglia per riflettere sulla situazione attuale, capire se questa era l’amministrazione che volevano e cosa possono fare per migliorala. Noi, come unica forza politica attiva e propositiva in consiglio comunale da anni, da dopo Pasqua continueremo a lavorare ascoltando come finora fatto le istanze di cittadini e associazioni, con apertura a un coinvolgimento attivo di tutte le forze civiche che mirano meno a personalismi politici e più all’interesse della collettività, per una nuova amministrazione che dal 2024, non continui a riservare brutte sorprese nell’uovo di Pasqua“. Lo dicono i consiglieri di Forza Italia Centrodestra Fucecchio Simone Testai e Sabrina Ramello, che è anche consigliere nell’Unione Empolese Valdelsa.

Alla vigilia di Pasqua, allo scadere del terzo anno di mandato, per i consiglieri “è doveroso fare una riflessione sulla gestione amministrativa del nostro comune, per capire quali sorprese potrà riservarci l’uovo di Pasqua. La situazione, al di là dei proclami del Sindaco e della Giunta, non sembra affatto rosea. Ci vengono prospettati interventi economicamente importanti, alcuni sicuramente meno nel risultato costi benefici, ma nessuno parla dell’ordinaria amministrazione che stenta a garantire servizi efficienti a costi contenuti.

E’ sotto gli occhi di tutti che ci sono situazioni che ormai si trascinano da anni come il servizio di raccolta e smaltimento della nettezza urbana, che da un lato con il porta a porta rende le nostre strade pattumiere a cielo aperto, dall’altro causa scelte politiche che hanno portato al p.a.p. hanno visto aumentare i costi per i cittadini in modo esponenziale. Tutti hanno visto l’aumento delle prime due rate, ma nessuno sa, nemmeno chi ci amministra, quale sarà il saldo.

Il servizio di polizia locale che con il trasferimento all’Unione, avrebbe dovuto liberare maggiori risorse sul territorio, invece causa l’incapacità del Pd di dare una visone organica e strutturale a questo importante servizio, ha visto ripetuti cambiamenti strutturali, che altro non hanno portato che ad un impoverimento del personale e dei conseguenti servizi, tanto che a Fucecchio talvolta non riusciamo a garantire la presenza di una pattuglia territoriale, figuriamoci servizi di sicurezza urbana. In compenso per la sicurezza sono stati installati sette T red, che sono sicuramente ottimi per fare cassa, meno per la sicurezza.

Gestione manutenzione stradale, pessima: si trovano marciapiedi e strade in grave stato di manutenzione su tutto il territorio comunale, dal centro alla più periferica frazione. Centro commerciale cittadino: assistiamo da anni ad un impoverimento sia in termini di attività, sia in termini di qualità delle attività, ed altre ancora purtroppo lasceranno non solo il centro ma addirittura il comune ed in tutto questo al di là di proclami elettorali come la riqualificazione di corso Matteotti, niente è stato fatto per sostenere le attività se non utilizzare il fondone per abbassare gli aumenti Tari e non la Tari stessa, tanto meno nel rilancio del turismo che certo non si fa con l’apertura di due Uffici turistici in un deserto di proposte turistiche.

Ed in questo ultimo periodo, ci sembra, al di là degli assessori, amministrativamente impalpabili e incapaci da dare risposte ad associazioni e cittadini, che il primo cittadino si stia impegnando molto su tutt’altri campi, sicuramente nobili, e che danno ampia visibilità mediatica, dimenticandosi dei circa 23mila ‘figli’ fucecchiesi che troppe volte vengono ‘rimbalzati’ anche agli appuntamenti fissati. In tutto questo, visto le gravi lacune manifestate dall’amministrazione comunale, vengono posti ostacoli alla nostra azione politica, ritardando risposte a richieste d’informazione, accessi agli atti ecc, a che fine? Non lo capiamo”.