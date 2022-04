“Cosa fa il Comune per chi si trova in morosità incolpevole?”: Oliveri lo chiede in un’interpellanza

“Per quale motivo non è stata trasmessa immediatamente o in tempi ragionevolmente brevi all’Apes la situazione del nucleo in carico al Servizio Sociale Area Adulti” e poi “In che modo o maniera l’amministrazione comunale intende agevolare coloro che hanno situazioni di morosità incolpevole?”. Con un’interpellanza indirizzata all’assessore alle Politiche Sociali del comune di Santa Croce sull’Arno Nada Braccini, lo chiede il consigliere comunale Vincenzo Oliveri in qualità di capogruppo del gruppo consiliare Asma 2.1.

La famiglia in questione, spiega il consigliere, ha “gravi problematiche di ordine economico e sociale tali da essere considerati caso sociale al fine di procedere alla predisposizione di un intervento specifico sulla situazione di morosità incolpevole riguardante il nucleo, in deroga ai criteri stabiliti dal Disciplinare”, secondo cui “il Comune è tenuto a segnalare all’ente gestore Apes la ‘presenza di nuclei familiari fragili’, al fine di vagliare congiuntamente, con il supporto del servizio sociale territoriale, un intervento specifico per detti nuclei”.

L’interpellanza di Oliveri si concentra in modo particolare sulle tempistiche, visto che “l’Amministrazione ha ricevuto la relazione del servizio sociale dalla Società della Salute in data 8 settembre 2021, conservata agli atti, con la quale gli veniva segnalata la situazione di un nucleo in carico al Servizio Sociale Area Adulti con gravi problematiche di ordine economico e sociale tali da essere considerati caso sociale” e visto che “l’Amministrazione ha ravvisato solo in data 14 aprile 2022 la necessità di trasmettere tale nominativo ad Apes per procedere alla predisposizione di un intervento specifico sulla situazione di morosità incolpevole riguardante il nucleo”.