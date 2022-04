Firenze-Pisa, tanti disagi fra cancellazioni e sovraffollamento dei treni. Pavese e Giannelli (FdI): “Una vergogna”

Treni cancellati (il regionale delle 7,13 da Certaldo a Firenze), ritardi di 30 minuti, coincidenze perse. “E’ stata una giornata da incubo per i pendolari dell’empolese valdelsa quella di ieri: tanto la tratta Firenze-Empoli-Siena quanto quella Firenze-Empoli-Pisa hanno vissuto una giornata particolarmente infelice”. Parole di Federico Pavese, responsabile Fratelli d’Italia zona empolese e Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d’Italia che denunciano quanto accaduto nella giornata di ieri (mercoledì 27 aprile) sulle tratte ferroviarie Siena-Empoli-Firenze e Firenze-Empoli-Pisa.

Disagi che si sommano a problematiche di lunga data, perché “Ovviamente – spiegano – per un treno cancellato, quello successivo si riempie di passeggeri stipati all’inverosimile, in barba ad ogni normale situazione di sicurezza. Sì, perché dobbiamo ricordare una cosa molto importante ai signori della Regione Toscana e di Trenitalia: il problema delle condizioni di sicurezza non riguarda solo il distanziamento anti Covid, ma le normali condizioni di chi viaggia”.

“La palese dimostrazione di questo si è avuta in particolare ieri con 2 regionali privi delle elementari condizioni di sicurezza: il regionale 18307, un rock, pieno di gente all’inverosimile, ed il regionale 4018, un jazz, entrambi super affollati, sia per le dichiarazioni che ci hanno inviato alcuni pendolari sia per le numerose proteste postate sui social”.

“La situazione era talmente grave – sottolineano Pavese e Giannelli – che il personale aziendale di sicurezza è salito a bordo per le opportune verifiche; il 4018, in particolare, ha avuto problemi di partenza legati al numero eccessivo di passeggeri a bordo. Tutto questo continua ad accadere senza che l’assessore Baccelli si degni, nonostante richiesto più volte a a più voci, di riferire alla commissione regionale competente. Assessore Baccelli che anzi, continua a sostenere il regolare funzionamento della cabina di regia!”.

“La misura è colma – concludono – Perché non si tratta più solo di ritardi e cancellazioni dei convogli. Ma anche, e soprattutto, di mancanza delle elementari condizioni di sicurezza per chi viaggia. Una vergogna, non concepibile nel 2022″.