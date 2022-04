“Casse di Roffia necessarie per sicurezza e sviluppo”, interrogazione di Pieroni sul completamento

Il punto centrale sono le casse di espansione di Roffia. Ma in ballo c’è la sicurezza idraulica di tutto il territorio del Valdarno, da Pontedera a San Miniato nell’interrogazione presentata alla giunta della Regione Toscana dal consigliere regionale Pd Andrea Pieroni sul reperimento delle risorse necessarie al completamento dell’opera idraulica lungo il fiume Arno.

“Le casse di Roffia – spiega Pieroni -, nel loro complesso, risultano le opere strategicamente più rilevanti tra quelle a valle di Firenze lungo l’asta principale del fiume Arno. L’impianto è costituito da un sistema di quattro casse di espansione, due sulla sponda sinistra e due sulla sponda destra dell’Arno. Un’infrastruttura fondamentale per la mitigazione del rischio idraulico e lo sviluppo del territorio. L’opera punta a regolare i fenomeni di esondazione – basti ricordare l’apertura della cassa di Piaggioni in occasione della piena dell’Arno del 17 novembre 2019 – ed è necessario portarla a compimento quanto prima, realizzando le casse di Scaletta, di Navetta Est e di Navetta Ovest. Esiste un forte legame tra sicurezza del territorio e crescita.

Le aree produttive nel Basso Valdarno, per lo più collocate in provincia di Pisa, sono interessate da un rischio elevato di esondazioni dell’Arno e, pertanto, vengono condizionate in modo determinante per la realizzazioni di eventuali investimenti che comportino nuove esigenze edificatorie o espansioni delle medesime aree produttive presenti. Proprio le aree della zona del cosiddetto Distretto conciario risultano attrattive di ulteriori investimenti industriali proposti da aziende e società provenienti da altre regioni. Con una interrogazione chiedo alla Giunta regionale quale iniziative intenda intraprendere, anche nei confronti del Governo, affinché vengano reperite e stanziate le risorse necessarie per proseguire con la massima efficacia il completamento del sistema di casse di espansione di Roffia. Un sistema previsto nel ‘Piano di Bacino del fiume Arno – Stralcio Riduzione del Rischio Idraulico, al fine di contemperare sicurezza e sviluppo per un territorio fortemente urbanizzato e industrializzato che coinvolge numerosi comuni del Basso Valdarno, fino alla città di Pisa. Gli investimenti per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per la sicurezza dei centri abitati e delle aree produttive della Toscana, rientrano tra i principali investimenti previsti dal Programma di Governo 2020-2025 della Regione”.

Non basta Roffia, però. “Da tempo – scrive ancora Pieroni nell’interrogazione – si riscontra, inoltre, la necessità di realizzare ulteriori interventi per la realizzazione di opere idrauliche a difesa dei territori a valle delle casse di espansione nei comuni di Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte e Pontedera. Anche su questo chiedo alla Giunta come intenda attivarsi per il reperimento delle risorse utili per la progettazione e realizzazione degli impianti nelle aree del Distretto conciario. L’obiettivo è quello di dare impulso alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Una scelta che significa non solo aumentare la sicurezza degli abitanti, ma anche creare le condizioni per consentire un adeguato sviluppo delle aree produttive, favorendo investimenti e occupazione”.