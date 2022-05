Terricciola SiCura: “Suolo pubblico, uno spettacolo indecoroso”

“Uno spettacolo indecoroso”: è quello a cui si assiste secondo il gruppo consiliare Terricciola SiCura passeggiando per il territorio comunale di Terricciola, dove a fare da protagonista sarebbero mancanza di manutenzione quotidiana e sporcizia.

“Sono diverse le zone, come per esempio parchi giochi ed aree pubbliche, mal tenute e sempre più esposte al degrado – si legge nella nota – Il Comune, infatti, non riesce a realizzare un serio programma idoneo a far fronte alle esigenze quotidiane di pulizia e di decoro del territorio, quale ad esempio, una manutenzione del verde pubblico costante”.

“Nonostante le sollecitazioni e le proposte provenienti anche dalla minoranza consiliare, infatti, il Comune ad oggi fa orecchie da mercante. Basti pensare – si sottolinea – che da oltre 2 anni attendiamo che la maggioranza consiliare approvi la proposta di delibera presentata da Terricciola SiCura per fare in modo che la manutenzione delle aree pubbliche e del verde urbano possa essere preso in carico dalle aziende, associazioni e privati cittadini del territorio in maniera gratuita”.

“Ciò comporterebbe minori costi per l’ente e una maggiore visibilità per le aziende del territorio, ma evidentemente la maggioranza non è d’accordo e preferisce spendere soldi e lasciare il verde pubblico senza alcun controllo”.

“Tale situazione, che certo non offre un buon biglietto da visita del nostro Comune data la sua vocazione turistica, è divenuta totalmente inaccettabile. Sarebbe ora – conclude Terricciola SiCura – che la maggioranza aprisse gli occhi e iniziasse a programmare seriamente le proprie attività per restituire decoro al nostro territorio”.