Costruire “un’area politica nuova”, Italia Viva convoca l’assemblea provinciale

“Unire le forze riformiste e liberal democratiche per governare, in Italia e a Pisa”. Con questa missione, Italia Viva Pisa convoca la propria assemblea provinciale e invita iscritti e simpatizzanti a parlarne con Nicola Danti, coordinatore regionale del Partito, europarlamentare e vicepresidente del gruppo Renew Europe.

L’incontro si svolgerà a Pontedera alle 21 di giovedì 5 maggio, al Centrum Sete Sóis Sete Luas, in via Rinaldo Piaggio. “Proprio con la presenza di Nicola Danti – si legge nel documento di convocazione – vogliamo dare una spinta decisiva al percorso di costruzione di un’area politica nuova, in Italia e a Pisa, un’area che si proponga di governare a tutti i livelli, contrastando i sovranismi, gli egoismi ed i populismi che popolano, purtroppo, oggi la scena politica italiana. Renew Europe è diventato un vero e proprio punto di riferimento politico, al quale fanno riferimento gruppi italiani come Azione e +Europa e che è la rappresentazione europea del progetto, vincente, di Macron in Francia.

Riteniamo fondamentale dare spazio a merito e competenze, anzi dobbiamo fare in modo che merito e competenze rimangano al governo del nostro Paese, come accade oggi nel Governo Draghi e che possano governare le nostre città, anche come stiamo provando a fare a Pisa e provincia, unendo le forze riformiste e tante esperienze civiche, per proporre un progetto politico innovativo anche sul nostro territorio”.