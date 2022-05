Crocetti (Forza Italia): “Bene i lavori alla stazione di Montelupo-Capraia ma non basta”

“Ieri ho effettuato un sopralluogo alla stazione di Montelupo, per constatare lo stato di avanzamento dei lavori a seguito delle mie rimostranze, con articoli di giornale del febbraio e del Marzo scorsi. Con piacere ho constatato che quasi tutta la stazione è stata ritinteggiata, che l’impianto nuovo d’illuminazione funziona e bene, rendendo la stazione ben illuminata anche di notte, lo stesso vale per l’impianto audio che rende ben chiari gli annunci sui treni in arrivo. Anche il sottopassaggio che non era illuminato e si allagava ad ogni pioggia è stato risistemato. Quindi tutto bene? Non proprio adesso bisogna fare l’ultimo e decisivo passo per rendere la stazione di Montelupo-Capraia, moderna e funzionale e al passo con le centinaia di pendolari che ogni giorno la frequentano”.

Lo afferma Diego Crocetti (Coordinatore Forza Italia Capraia e Limite).

“Per questo chiediamo che venga, complice la fine dello stato d’emergenza, riaperta al più presto la sala d’aspetto, che vengano ripristinati i bagni, anche a pagamento, perché i pendolari non posso andare in centro a Montelupo o a Capraia in caso di necessità – conclude – Chiediamo che venga ripristinata la macchina emettitrice di biglietti, che accetta contanti, perché da quando è stata vandalizzata non è stata sostituita e al momento c’è solo la macchina che accetta le carte di credito. Chiediamo che vengano installati nuovi monitor elettronici con i treni in arrivo, perché quelli vecchi spesso non funzionano ed infine chiediamo che vengano installate telecamere anche all’interno della stazione e non solo sul parcheggio esterno, perché la sicurezza non è mai troppa. Come sempre forza Italia vigilerà e si batterà affinché la stazione di Montelupo Capraia diventi un punto di riferimento e fiore all’occhiello di tutto il circondario dell’Empolese-Valdelsa”.