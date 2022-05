“Situazione grottesca e surreale, il sindaco Toti assuma personale”

“Un dipendente solo all’ufficio anagrafe non ce la fa a farsi carico di tutto, quindi chiediamo al primo cittadino di risolvere la situazione assumendo più personale e ponendo così rimedio a questa incresciosa e surreale situazione“. La richiesta è di Antonio Storti e del Movimento Sociale Fiamma Tricolore al sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti.

E arriva dopo che, spiega il commissario cittadino del Movimento, “Nel comune che comprende anche la frazione di Orentano, negli ultimi giorni, si è venuta a creare una situazione paradossale che sta mettendo in scena numerosi disservizi e disagi alla comunità cittadina”. Oggetto del contendere è “la carenza di personale, causa malattia e ferie contemporaneamente di due dipendenti dell’ufficio anagrafe” perché non è facile operare “con il personale ridotto all’osso e con una sola persona attualmente operativa”, che non può tenere aperti contemporaneamente l’ufficio del capoluogo e quello della sede distaccata.

“Dopo il pensionamento di una dipendente storica – spiega Storti – era prevedibile tale scenario. Tralasciamo il come siamo arrivati all’attuale situazione, invitiamo il sindaco a porre rimedio a questa grottesca ma seria situazione”.