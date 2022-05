Referendum giustizia, Lega a Fucecchio per le ragioni del si

Mercoledì 1 giugno dalle 10 alle 13,30, la Lega organizzerà a Fucecchio, in piazza XX settembre, un punto di informazione sui cinque referendum sulla giustizia che si voteranno domenica 12 giugno. Sarà all’ingresso del mercato settimanale, lato bar.

Alla postazione referendaria sarà presente tra gli altri, il consigliere comunale e nazionale Anci, nonché componente del comitato per il “sì” Marco Cordone, che in merito dichiara: “La Lega invita a votare sì ai cinque referendum giustizia per avere una magistratura migliore ed una giustizia più equa. Ci tengo a sottolineare che non sono referendum contro la magistratura, come già più volte detto anche dall’onorevole Manfredi Potenti, responsabile della campagna referendaria per la Toscana. Auspico fortemente che in tanti vadano a votare dato che in quanto referendum abrogativi, affinché gli stessi siano considerati validi, deve andare a votare il 50%+1 del corpo elettorale.”