Italia Viva con Carmassi nella corsa a sindaco di Bientina

Italia Viva, con i suoi coordinatori provinciali, Anna Ferretti e Michele Passarelli Lio, prende una netta posizione nella corsa a sindaco del comune della Valdera a favore di Dario Carmassi.

“Per queste elezioni amministrative – affermano i due coordinatori provinciali – Italia Viva ha deciso di dare il proprio supporto a progetti politici che privilegino lo sviluppo ed il futuro dei territori e combattano l’imperante populismo che purtroppo inquina la scena politica italiana. Per questo motivo è chiaro che il nostro partito, per Bientina, non può che dare il proprio supporto al progetto di Dario Carmassi, a completamento del lavoro di buon governo iniziato cinque anni fa e che, a nostro avviso, merita di essere portato a compimento. Un progetto politico ed amministrativo che guarda alla Bientina di domani e ne vuole impostare un futuro di sviluppo, economico, sociale e culturale.

Perciò, è altrettanto chiaro che è molto lontano da noi il progetto politico che a Carmassi si contrappone, innanzitutto perché chiaramente basato sul ritorno al passato, uno sguardo ed un passo indietro che non vediamo come possa essere positivo per la città; ma anche perché mette insieme storie, persone ed esperienze politiche che nulla hanno a che fare fra di loro e che, di sicuro, nulla potranno portare di positivo nei confronti della collettività; una serie di interessi personali, a volte diversi e contrapposti, l’esatto opposto di quello che per noi vuol dire buona amministrazione. A Dario ed al gruppo che lo accompagna in questa battaglia, daremo il più grande supporto possibile sia nei prossimi, decisivi, giorni di campagna elettorale, ma anche e soprattutto nei prossimi cinque anni di governo, con le idee e le iniziative del nostro, giovane ed agguerrito, comitato locale, certi che la sua amministrazione potrà trarne grande giovamento”.