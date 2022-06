Referendum sulla giustizia, l’appello di Cordone: “Domenica tutti a votare per abolire il decreto Severino”

Manca sempre meno all’apertura delle urne del referendum e non si fanno attendere gli appelli al voto: “In qualità di consigliere nazionale dell’Anci in quota Lega e di consigliere comunale di Fucecchio – scrive Marco Cordone – mi appello a tutti i sindaci e amministratori dell’Empolese Valdelsa e del comprensorio del Cuoio, perché vadano a votare domenica (12 giugno) i 5 referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale ed in particolare il refererendum n.1 sull’abolizione del Decreto Severino“.

“Sarebbe opportuno che tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali a prescindere dall’appartenenza politica votassero sì – conclude – per avere più tutele, per dire basta ad un uso politico della giustizia. Ribadisco che questi Referendum non sono contro la magistratura ma propongono una magistratura migliore”.