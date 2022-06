Referendum, affluenza bassa alle 12 nei comuni del Cuoio

È bassa l’affluenza alle urne per il referendum nel comprensorio del Cuoio. Alle 12, a San Miniato non si è sfiorato il 5%. Per i cinque quesiti l’affluenza è pressoché stata la stessa per questo Comune, attorno al 4,54%.

Va meglio a Castelfranco di Sotto dove l’affluenza alle 12 per i vari quesiti è stata attorno al 5,76%. A Montopoli va peggio che a San Miniato: nel comune del Valdarno l’affluenza arriva ad un risicato 4,46%. Migliore è il risultato di Santa Croce sull’Arno, dove alle 12 era andato alle urne circa il 6,34% degli avanti diritto. Santa Maria a Monte e Fucecchio abbassano nuovamente la media con percentuali di affluenza che oscillano rispettivamente dal 4,20 al 4,37%.