Referendum, affluenza flop nei comuni del Cuoio

Dati molto bassi per l’affluenza al referendum nel comprensorio del Cuoio. In provincia di Pisa il dato alle 19 è sotto il 12 per cento.

A Castelfranco ha votato il 12,87 per cento degli aventi diritto, a Montopoli il 10,99, a San Miniato il 10,53, a Santa Croce sull’Arno il 13,39, a Santa Maria a Monte il 10,28 per cento.

In provincia di Firenze 11,71 per cento degli aventi diritto al voto: a Fucecchio il dato è addirittura inferiore al 10 per cento alle 19: 9,86 per cento.

Due i comuni in provincia di Pisa dove si vota per le comunali: a Bientina affluenza in crescita, in controtendenza rispetto a molte altre realtà: 35,93 per cento contro il 30,67 di cinque anni fa. Cala nettamente l’affluenza di Riparbella: 38,63 contro il 47,32 di cinque anni fa.