Referendum, chiusi i seggi: attesa per l’affluenza, ma il quorum è un’utopia

Ore 23, chiusi i seggi e si aprono le urne.

Si è concluso (ma a chi è al seggio all’orario di chiusura verrà data la possibilità di votare) l’election day che oggi (12 giugno) ha visto gli elettori impegnati nell’esprimere le proprie preferenze per i cinque referendum sul tema della giustizia promossi dalla Lega e dai radicali.

Il primo dato da analizzare sarà quello dell’affluenza. Nel caso del referendum è stato chiaro fin dalla prima rilevazione delle 12 che non sarebbe stato possibile raggiungere il quorum per renderne valido l’esito. Lontano l’obiettivo del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto previsto dalla legge.

Se entro la notte, comunque, arriveranno i dati definitivi del referendum, pur nullo, lo scrutinio per le amministrative inizierà domani (13 giugno) alle 14. Da quell’orario fioccheranno i dati dai diversi seggi. In provincia di Pisa sono interessati i comuni di Bientina e Riparbella.