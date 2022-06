Referendum, affluenza flop anche nei comuni del Cuoio

Anche nel comprensorio del Cuoio non si è avuta una tendenza diversa per il voto del referendum rispetto al resto d’Italia.

Prendendo a riferimento il quesito numero 1 a Castelfranco di Sotto ha votato il 18,94 per cento degli aventi diritto, a Montopoli il 16,15 per cento, a San Miniato il 15,45, a Santa Croce sull’Arno il 18,78, a Santa Maria a Monte il 15,42. Il dato della provincia di Pisa è il 16,74 per cento dei votanti.

Quanto all’esito del voto in tutti i comuni del comprensorio hanno vinto, per quanto il dato abbia puro valore statistico, i sì, con percentuali più basse per quanto riguarda i primi due quesiti, quelli sull’abrogazione parziale della legge Severino per l’incandidabilità dei condannati e quello sull’abrogazione parziale delle norme sull’applicazione delle misure cautelari preventive.

A Fucecchio il dato più basso dell’intero comprensorio con il 14,29% su un dato provinciale di Firenze del 16,29.

Quanto alle comunali a Bientina l’affluenza è stata del 53,93, per cento, di oltre tre punti superiore a cinque anni fa (era stata del 50,84), netto calo a Riparbella (54,61 contro il 65,42 di cinque anni fa).