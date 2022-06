“Il largo e netto successo di Dario Carmassi a Bientina premia la coerenza e la linearità rispetto all’avventurismo politico venato da derive personalistiche”. Così il consigliere regionale Andrea Pieroni commenta la rielezione del sindaco di Bientina. “È la riprova – aggiunge – che gli elettori sanno ben discernere e valutare le proposte politiche in campo. Complimenti a Dario ed auguri di buon lavoro”.

“Giungano al neo rieletto sindaco di Bientina le mie più sincere congratulazioni unite a quelle di tutta Italia Viva per l’importante risultato raggiunto” è invece il commento del coordinatore comunale di Italia Viva Antonio Amaranto. “Auguro – aggiunge – al nuovo Sindaco e alla futura Giunta un proficuo lavoro per il bene della città di Bientina, fondamentale per la crescita economica del territorio post pandemia. Abbiamo avuto modo di confrontarci con il sindaco Carmassi durante la campagna elettorale e di apprezzare la fiducia che pone nel rapporto con i cittadini”.

Foto 2 di 2



Neo eletti nella lista Uniti per Bientina anche i due nuovi consiglieri comunali Alessandra Castelli e Alessandro Cai. “Ad Alessandra e Alessandro consegno i miei più sinceri auguri per un proficuo e positivo lavoro a servizio della comunità”.