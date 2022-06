“Il referendum è uno strumento di correzione della nostra democrazia rappresentativa“. Lo precisa Marco Cordone, consigliere nazionale Anci e per la Lega a Fucecchio infastidito da “certe considerazioni che fa qualche politico a livello locale del tipo (in sintesi), Non sono andato a votare e ciò mi ha pesato molto e comunque le leggi le fa il Parlamento”.

Per Cordone, “piuttosto dovremmo ragionare sul fatto che la soglia attuale (quorum) è impossibile da raggiungere e quindi dovremmo pensare magari, all’eliminazione del quorum o comunque per esempio ad un quorum tipo il 50% + 1 dei votanti. Se il quorum non ci fosse, la gente andrebbe a votare. Questo tipo di quorum rappresenta soprattutto un ostacolo a legittime possibilità di correzione della nostra democrazia rappresentativa”.