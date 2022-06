Pontedera, da Italia Viva un’apericena per sensibilizzare sull’emergenza sangue

In occasione della giornata mondiale del donatore, Italia Viva Pontedera ha organizzato un’apericena per sensibilizzare sull’emergenza sangue che vive la sanità nazionale.

La sezione locale del partito ha quindi ringraziato Fabrizio Niglio, direttore dell’area di medicina trasfusionale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, per aver spiegato le ragioni del calo del numero di donatori verificatosi negli ultimi due anni, “essenzialmente legato agli effetti nefasti della pandemia. Non esiste, inoltre, un sufficiente turnover di donatori, manca l’apporto delle nuove generazioni e di nuovi donatori”.

Italia Viva, che già in passato aveva promosso attività di sensibilizzazione nelle scuole e non solo per diffondere la ‘cultura del dono’ ha fatto suo l’appello di Niglio. Già qualche anno fa infatti nelle sole scuole di Pontedera ben 111 studenti sono diventati donatori.

Niglio ha concluso rassicurando i futuri donatori. “Il centro trasfusionale di Pontedera, come tutti gli altri nosocomi in Italia, è un luogo dove l’accoglienza è veramente attenta. Le infermiere ed infermieri sono innanzitutto professionisti pronti a rendere la permanenza nel centro un’esperienza serena e tranquilla – ha spiegato -. Chi desidera ‘dare un braccio’ può rivolgersi al reparto di immunoematologia e servizio trasfusionale dell’ospedale Felice Lotti di Pontedera, situato in Via Roma 147, prenotazioni telefono 0587 273275, da lunedì a sabato dalle 11 alle 13″.

“Sosteniamo – conclude Italia Viva – inoltre, tutte quelle sperimentazioni che possono aiutare la sanità nazionale ad essere più efficiente ed efficace, come ad esempio il progetta pilota per il trasporto del sangue tramite droni, e invitiamo Enac a concedere il prima possibile le autorizzazione al volo.

All’apericena erano presenti la coordinatrice Provinciale Anna Ferretti, la coordinatrice comunale Raffaela Sateriale, la coordinatrice Valdera Domenica Gurnari, e la presidente del consiglio comunale e coordinatrice del Tavolo regionale Innovazione&Ricerca Angela Pirri.