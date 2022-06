Montopoli, “Solo un incidente di percorso, nessuna crisi”. Nuovo consiglio tra una settimana

“Un semplice incidente di percorso, niente di più”. Il mancato raggiungimento del numero legale per arrivare a una votazione sul bilancio in consiglio comunale (qui) è solo il frutto di coincidenze fortuite, che hanno fatto sì che quattro consiglieri della maggioranza non potessero essere presenti. “Non c’è nessuna questione politica interna”, assicura il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi, che rilancia: “Io convoco un nuovo consiglio tra una settimana”.

L’assenza di ieri sera (15 giugno) non sarebbe da leggere, secondo Capecchi, come un segnale di malumore tra le fila della maggioranza. “Non c’è nessun malumore e nessuna protesta – ha detto il sindaco –, non c’è da ricompattare niente perché il gruppo è già unito. Anzi, i consiglieri stamattina mi hanno contattato chiedendomi di convocare subito un altro consiglio comunale perché sono rammaricati per quanto accaduto”.

Il primo cittadino, nonché presidente del consiglio comunale, non nega che la responsabilità della sospensione dei lavori sia da imputare alla maggioranza, ma sicuramente sostiene che non ci sia nulla da leggere tra le righe. “Semplicemente alcuni avevano già detto che non potevano venire e un’altra persona ha avuto un contrattempo all’ultimo minuto. Sono cose che capitano”, asserisce Capecchi.

Cose che capitano e sono capitate in passato, quando a essere vuoti erano i banchi della minoranza. Ma c’è una differenza stavolta che il sindaco ha ben presente: quando a mancare è la minoranza si vota lo stesso, i lavori del consiglio possono proseguire. “La minoranza ha fatto il suo lavoro – aggiunge Capecchi -. Anche se è mancato lo spirito collaborativo, è chiaro che ognuno fa il suo e hanno ritenuto di poter mettere in difficoltà la maggioranza”.

(Notizia in aggiornamento)