Italexit apre a Fucecchio, Ciurli è il coordinatore

Italexit arriva anche a Fucecchio. Dopo il lancio sul comprensorio del Cuoio iniziato a Santa Croce sull’Arno (qui), il partito del senatore Gianluigi Paragone è pronto al prossimo passo e apre la sezione di Fucecchio.

A coordinare attività e sezione sarà Stefano Ciurli, per niente nuovo alla politica visti i suoi trascorsi in Forza Italia. Per presentarsi alla comunità, mercoledì 22 giugno gli iscritti saranno al mercato settimanale per il primo gazebo di raccolta firme.

Le petizioni sono contro l’invio di armi e per l’iniziativa caro bolletta.