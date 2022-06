Al circolo Arci di Castelfranco torna la festa dell’Unità: tra gli ospiti Nardini e Pieroni

Si svolgerà venerdì (8 luglio) alle 20,30 nell’area esterna del circolo Arci di Castelfranco di Sotto la cena dell’Unità organizzata dall’Unione comunale di Castelfranco insieme ai propri iscritti, militanti ed elettori.

“Torniamo a ritrovarci insieme dopo anni difficili – afferma il segretario Pd Castelfranco, Stefano Pertici – per rinnovare il nostro spirito di comunità. Grazie ai nostri volontari troveremo ottima cucina, musica e tanta socialità. Le elezioni amministrative di qualche giorno fa consegnano una larga vittoria del centrosinistra in numerose città e paesi. Per questo crediamo sia importante mantenere un costante dialogo con tutti i nostri elettori o chi vede in noi un punto di riferimento”.

Alla serata saranno presenti l’assessora regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Per prenotazioni è possibile chiamare Stefano al numero 339 5698782 oppsture il Bar Circolo al numero 0571 1615736.