Terricciola SiCura: “Strade pericolose con erba alta e manutenzione assente”

“Dopo varie ricognizioni e segnalazioni da parte dei cittadini, è emerso che vi sono molte strade del comune presentano criticità ai lati del manto stradale che rischia di non garantire una piena sicurezza stradale”. Inizia così la segnalazione di Terricciola SiCura, che ha anche fatto una serie di sopralluoghi sul territorio.

“Tale situazione è causata da più fattori: dalla scarsa manutenzione e incompleta sistemazione delle strade – attaccano -, dalla scarsa pulizia delle fosse che in caso di pioggia potrebbero causare allagamenti del manto stradale, e infine dal mancato taglio della vegetazione presente sui cigli. A Terricciola, infatti, ‘erbacce’ di ogni genere crescono da mesi rigogliose, con la conseguente diminuzione della visibilità e l’aumento del pericolo per gli automobilisti. Possibile che sindaco e l’assessore competente non si accorgano di niente?”

“Tutto questo è inaccettabile, perciò abbiamo presentato un’interpellanza – precisano -. Chiediamo: quali interventi sono stati programmati, ad oggi, dall’amministrazione comunale per risolvere i problemi sopra descritti? Non sarebbe opportuno emanare tempestivamente disposizioni agli uffici al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade?”