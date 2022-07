Manfrin e Italexit in ascolto di Santa Croce sull’Arno

Tesseramento e raccolta di firme e segnalazioni. Sono le attività principali che Italexit, il partito fondato da Gianluigi Paragone, fa a Santa Croce sull’Arno. Dopo il debutto da candidato sindaco nel comune di Bientina (qui i risultati), Alessandro Manfrin, vice coordinatore politico provinciale, torna nel comprensorio del Cuoio, a partire dalla sua Santa Croce.

Venerdì 8 luglio, dalle 18 alle 20, sarà in piazza Matteotti per ascoltare i consigli dai cittadini sulle problematiche del comune, per il tesseramento, per la raccolta firme contro la vaccinazione pediatrica e l’invio di armi e per eventuali segnalazioni su caro bolletta e casi malasanità.