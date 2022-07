Italexit in piazza a Santa Maria a Monte con un gazebo

Sabato (23 luglio) dalle 9,30 alle 11,30 a Santa Maria a Monte, in piazza della Vittoria, Italexit per l’Italia sarà presente con un gazebo. La coordinatrice Marilina Citti invita a partecipare, anche perché ci saranno varie iniziative.

“Tra queste – spiegano i promotori -, la comunicazione del nuovo contatto telefonico per le segnalazioni di malasanità, di cui il partito si sta occupando, portandole all’attenzione delle autorità competenti, oltre alla raccolta firme contro l’invio delle armi in Ucraina. Saranno ascoltati inoltre i consigli del cittadino sulle problematiche del comune di Santa Maria a Monte, così come le segnalazioni caro bollette”.

“Infine – si spiega -, saranno fornite informazioni su problematiche del territorio quali, episodi ripetuti di malasanità all’ospedale Lotti di Pontedera e il progetto di realizzazione di una base militare, da realizzare a Pontedera invece che a Coltano, quindi la militarizzazione della zona con le sue conseguenze. Saranno oltretutto eseguiti i tesseramenti”.