Sciolte le Camere, si vota il prossimo 25 settembre

Fine della legislatura, si vota il 25 settembre. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo le dimissioni confermate dal premier Mario Draghi ha sciolto Camera e Senato, che restano in carica per gli affari correnti, così come il governo.

Il consiglio dei ministri, poi, ha stabilito la data delle nuove elezioni, il 25 settembre, con prima seduta parlamentare il 13 di ottobre. Nel decreto anche la nuova ‘mappa’ delle circoscrizioni, vista la legge che ha ridotto i parlamentari dalla prossima legislatura.