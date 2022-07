Disagi sulla FiPiLi, Meini e Galli (Lega): “Giani e Baccelli chiedano scusa”

“Se la via di comunicazione è dannata puoi anche sospendere i lavori in estate, ma qualche magagna incomberà ugualmente sugli automobilisti”. Lo affermano Elena Meini e Giovanni Galli, consiglieri regionali della Lega.

“Pressochè quotidianamente – proseguono i consiglieri – si segnalano, infatti, code infinite sulla FiPiLi che con 40 gradi assume i contorni di un vero inferno dantesco. Quello che, tra l’altro, manca in tutto questo, purtroppo, abituale tormento sono le scuse del presidente Giani e dell’assessore Baccelli che, pavidamente, non hanno nemmeno il coraggio ed il buonsenso di fare ammenda nei confronti degli utenti. Certo, scusandosi non risolverebbero i problemi, ma sarebbe una minima forma di rispetto verso i propri corregionali ed in generale nei confronti di coloro i quali, pur se non toscani, per lavoro o turismo hanno la sventura di utilizzare la predetta arteria”.

“Chiediamo troppo? Visto il perdurante ed assordante silenzio dei due personaggi – concludono Elena Meini e Giovanni Galli – pensiamo proprio di sì…”.