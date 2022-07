Strage del duomo, Lega e Forza Italia omaggiano la tomba di monsignor Ugo Giubbi

Celebrazioni delle Vittime del duomo di San Miniato, non mancano anche quest’anno le polemiche.

A sollevarle il gruppo consiliare della Lega: “Come ogni 22 luglio – si legge in una nota – San Miniato ha ricordato il tragico evento del duomo che portò alla morte 55 inermi civili a seguito di un bombardamento americano che quel giorno investi la cattedrale dove erano rifugiati centinaia di civili. Un altro proiettile penetrò nella chiesa di San Domenico ma fortunatamente rimase inesploso, cosa che evitò una strage simile a quella del duomo”.

“Anche quest’anno – dice la Lega – durante la commemorazione delle vittime si è sorvolato sulla indegna accusa mossa velatamente, ma sostenuta per decenni e divulgata anche culturalmente, al vescovo di San Miniato monsignor Ugo Giubbi di essere stato correo con una presunta volontà germanica – peraltro inesistente – di uccidere proditoriamente inermi cittadini. Ma San Miniato non dimentica la verità né la pesante croce che si volle porre sulle spalle del vescovo Ugo Giubbi e in occasione della ricorrenza del luttuoso evento i consiglieri comunali della Lega e di Forza Italia hanno reso omaggio alla tomba dell’alto prelato collocata nella cattedrale di San Miniato”.