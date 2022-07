“Quella dell’assessore sarà una replica politica a distanza di due settimane dal dibattito in aula sulle relazioni della Commissione d’inchiesta. Perché l’assessore non ha parlato in quell’occasione?”. Se lo chiedono il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli e i consiglieri Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, e Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità.

“Vergognoso che l’assessore Monni replichi in aula dopo 15 giorni dal dibattito sulle relazioni della commissione d’inchiesta. Più che una comunicazione della giunta, questa sembra una replica politica a scoppio ritardato. Perché l’assessore non ha parlato in quell’occasione? E, comunque, la comunicazione è stata inviata in grave ritardo ai consiglieri e priva dei documenti a cui si fa riferimento”.

“La Regione – concludono – continua a parlare di 12 siti inquinati e da bonificare mentre, sulla base di ulteriori riscontri, risulterebbero anche altri luoghi interessati dall’illecito smaltimento del Keu. I residenti hanno diritto ad avere risposte immediate e chiare, devono sapere i tempi delle bonifiche dei territori sui quali vivono. La comunicazione parla, inoltre, di ulteriori atti desecretati dalla Procura. Sarebbe doveroso che questi documenti fossero resi noti quanto prima, soprattutto se evidenziano l’esistenza di altri siti inquinati”.