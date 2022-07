Il Pd attacca: “Proposta di un passo carrabile, la maggioranza fa ricadere la colpa sull’opposizione”

“Ecco come funziona l’amministrazione di Santa Maria. Monte: viene portato un punto all’ordine del giorno del consiglio sulla proposta di un passo carrabile da concedere e lo si ritira dicendo che non essendoci l’unanimità si ritira perché manca l’istruttoria completa”. Passano così all’attacco Il segretario Pd dell’Unione comunale di Santa Maria a Monte e consigliera comunale Patrizia Faraoni e il capogruppo di Santa Maria a Monte di tutti Francesco Petri e la consigliera di Santa Maria a monte di tutti Manola Diomeli.

“Anche il privato che avrebbe usufruito della delibera presente in consiglio ha saputo che la non concessione dipende dall’opposizione. Quando mai una proposta della giunta portata all’approvazione del consiglio viene ritirata perché l’opposizione si astiene o vota contro? I ruoli della maggioranza che governa e dell’opposizione che controlla e verifica – spiegano – sono chiari in democrazia ma ieri sera si è sfruttato il ruolo dell’opposizione per giustificare la non volontà di deliberare sulla proposta. Forse a pochi mesi dal voto si sono resi conto che nn potevano togliere parcheggi alla collettività per favorire l’esigenza ,legittima ,di pochi. Ancor peggio: non hanno voluto assumersi la responsabilità di governo di scegliere? In questo caso è stata scaricata la responsabilità di un atto di governo direttamente sulla minoranza”.