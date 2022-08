Consiglio a Fucecchio: all’ordine del giorno le modifiche al piano triennale dei lavori pubblici

Domani (2 agosto) alle 20 nella sala consiliare è convocata la seduta del consiglio comunale di Fucecchio in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Il consiglio comunale potrà essere seguito in diretta streaming.

In consiglio saranno esaminati i seguenti argomenti: le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale; l’approvazione dei verbali delle sedute del consiglio comunale del 14 maggio, del 27 maggio e del 30 maggio; il parco della Rimembranza di Massarella (acquisizione aree); le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 (approvazione); il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2022/2024 (aggiornamento/integrazione); l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 ai sensi del Dm numero 14/2018 (approvazione); la variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024; la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 212 del 28 luglio 2022 avente ad oggetto Bilancio 2022/2024 – Approvazione variazioni assunte con i poteri del consiglio comunale per motivi di urgenza. Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – 25 settembre 2022; le modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno; l’approvazione della convenzione per la gestione in forma associata degli sportelli Unici (anno 2022); l’aggiornamento del vigente programma comunale per gli impianti di radiocomunicazione (aggiornamento del regolamento comunale per l’installazione di impianti di telecomunicazione, anno 2022).

Chiude l’interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Forza Italia-Centrodestra Fucecchio “Affidamento dei campi di calcio ad Aca Srl”, protocollo numero 20697 del 13 giugno.