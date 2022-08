“Cosa avrai mai da nascondere di così importante?”. Lambertucci insiste: “Telecamere subito”

“Sindaca, metta le telecamere e la finisca di tergiversare con strumenti inadeguati e a dir poco ridicoli”. L’esortazione arriva dal consigliere comunale di Per un’altra Santa Croce Alessandro Lambertucci, che commenta così l’annuncio di controlli nel centro di Santa Croce sull’Arno (questo).

“La sindaca – per Lambertucci – prova ad uscire dal cul de sac in cui per anni si è confinata insieme alla sua giunta ma il risultato è disastroso. Si barcamena sbandierando futuri controlli dei vigili (sai che fatica li mette in atto quando Santa Croce è deserta) e al posto delle telecamere, che non vuole mettere per nessuna ragione al mondo con il timore che queste riprendano cose sgradevoli, prova a dire che la sua amministrazione ha partecipato ad un bando per mettere che cosa? Dei dissuasori.

Infine dà la colpa del malcostume ai cittadini se le macchine sfrecciano in centro. Ma dove vive la nostra sindaca? Sulla luna? Se in centro si è consolidato un passaggio di veicoli nonostante il divieto la colpa è solo e soltanto sua e di nessun altro visto che caparbiamente e scelleratamente si è sempre battuta per lasciare inalterata questa malsana situazione che ha svilito definitivamente il nostro centro cittadino. Infine continua a non ascoltare il Governo e la Regione che insistono per mettere sistemi di videosorveglianza riconosciuti da questi enti superiori come l’unica potente arma di deterrenza alla delinquenza e all’inciviltá. Ma cosa avrai mai da nascondere di così importante?”.