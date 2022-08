Scontro in Consiglio fra M5S e Pd sulla caduta del governo

E’ scontro tra M5S e Pd a Fucecchio. Le conseguenze della caduta del governo Draghi hanno infatti infiammato l’ultima seduta del consiglio comunale. La consigliera pentastellata Fabrizia Morelli passa al contrattacco replicando ad alcune affermazioni dei consiglieri dem.

“Durante il Consiglio comunale di Fucecchio del 2 agosto, al quale non ho potuto presenziare per motivi personali, pur avendolo seguito in streaming a distanza – spiega Morelli -, è stata fatta una campagna elettorale da parte del Pd (quindi fuori luogo e fuori ambito Comunale) inappropriata ed indisciplinata, senza essere stata inoltre interrotta da chi di dovere”.

Nel mirino della consigliera finiscono alcune affermazioni come: “accusare il Movimento 5 Stelle, connotandolo oltretutto come ‘anti-italiano’ (parole di un consigliere del Pd di Fucecchio) di avere la responsabilità della caduta del Governo Draghi. Infatti l’assenza del Movimento 5 Stelle al primo voto di fiducia al Governo Draghi, peraltro motivata da un atteggiamento negativo e sprezzante di Draghi stesso in riferimento alle richieste fatte dal presidente Conte, non comprometteva affatto la maggioranza a sostegno del Governo che poteva pertanto proseguire. Draghi si è quindi ‘auto-sfiduciato’, la responsabilità non è di certo del Movimento come invece sostenuto dagli esponenti del Pd di Fucecchio”.

Un’altra accusa cui la consigliera risponde è quella di “attribuire – spiega – al Movimento la responsabilità dell’eventuale non erogazione dei fondi del Pnrr. L’eventuale non erogazione di tali fondi, peraltro ottenuti dal Presidente Giuseppe Conte e non da Draghi, non sarebbe causata dal Movimento 5 Stelle, poiché non è dipesa da quest’ultimo la caduta del Governo Draghi, risultando invece determinante la scelta di Lega e Forza Italia”.