Messaggi elettorali a pagamento, ecco regole e condizioni

La testata on line Lucca in Diretta mette a disposizione, a parità di condizioni e nel pieno rispetto degli obblighi di comunicazione della normativa vigente (in particolare la circolare Agcom 299/22/CONS), i propri spazi pubblicitari per la campagna elettorale delle elezioni legislative del prossimo 25 settembre 2022.

Il documento che contiene i prezzi e gli spazi è a disposizione dei mandatari elettorali nella propria sede. Gli spazi possono essere prenotati fino al giorno precedente alla chiusura dei comizi elettorali ed è previsto il pagamento anticipato rispetto alla pubblicazione del banner.

Le tariffe non superano la quota di legge rispetto ai normali listini per la pubblicità elettorale e verranno praticati a tutti i candidati le condizioni di miglior favore eventualmente riconosciute ad uno dei candidati per gli spazi acquistati.

A tutti i messaggi a pagamento, che dovranno recare la dicitura ‘messaggio elettorale’ e indicare il committente elettorale, viene applicata l’Iva al 4 per cento secondo quanto disposto dall’articolo 7 della legge 8 aprile 2004, n.90.

Per conoscere le condizioni, le modalità di pagamento e i prezzi si può contattare l’indirizzo email commerciale@ilcuoioindiretta.it o il numero di telefono 346.6194740.