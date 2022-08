Manfrin ex coordinate Italexit Pisa verso l’adesione a Vita

Alessandro Manfrin ex coordinatore Italexit Pisa prende la parola dopo le dimissioni dal partito per annunciare l’avvicinamento al movimento Vita di Sara Cunial: “Sono uscito dal partito insieme ad altri 6 coordinatori di province toscane perché dall’interno si assisteva alle solite dinamiche della vecchia politica che credevamo superate in un progetto nuovo, anti sistema, come avrebbe dovuto essere Italexit“.

“Il primo ad essere profondamente deluso sono io – afferma – che ho dato anima e corpo per creare dal nulla tutta l’organizzazione nella provincia di Pisa. Non ho intenzione di disperdere quanto di buono abbiamo costruito insieme, grazie alle persone che mi conoscono e che hanno riposto fiducia in me. È così che sposerò un progetto ancora più difficile e ambizioso che vuole mettere al centro l’inviolabilità del nostro corpo, dell’ essere umano e delle nostre libertà inviolabili, Vita di Sara Cunial”.