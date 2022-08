Uninominale, i nomi della Lega: conferma per Ziello alla Camera

Lega, ecco i nomi per l’uninominale. La spunta, per la Camera, Elisa Montemagni, verosimilmente per il collegio della Camera di Versilia e Massa (a Lucca dovrebbe trovare spazio l’onorevole uscente di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi).

Elisa Montemagni, di Massarosa, nelle ultime due consiliature è stata eletta in consiglio regionale ed è la capogruppo del partito a Firenze. Se eletta a Roma lascerebbe lo scranno al responsabille della Lega di Viareggio, Massimiliano Baldini, primo dei non eletti.

Gli altri candidati all’uninominale in altri collegi della Toscana sono Tiziana Nisini (ad Arezzo) e Edoardo Ziello (nel collegio di Pisa), entrambi parlamentari uscenti.

Uno solo, nel collegio di Livorno, quindi contro il senatore uscente del Pd, Andrea Marcucci, il candidato all’uninominale del Senato. Si tratta di Manfredi Potenti, anche lui parlamentare uscente.

Si attendono, invece, i nomi dei listini plurinominali di Camera e Senato per il partito del Carroccio, da cui dovrebbe arrivare ulteriore rappresentanza in parlamento e in cui dovrebbero apparire anche i nomi dei parlamentari uscenti del partito, fra i quali quello di Maurizio Carrara, imprenditore pistoiese ma con cartiere anche in provincia di Lucca.