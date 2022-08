Eccidio del Padule di Fucecchio, anche il consigliere Cordone (Lega) alle commemorazioni

Anche il consigliere comunale della Lega Marco Cordone sarà presente domani (21 agosto) alla commemorazione dell’eccidio del Padule di Fucecchio (174 vittime), che si svolgerà a Massarella di Fucecchio in due distinti momenti: alle 17,30 alla pieve di Santa Maria e alle 18,30 al giardino della memoria e al parco della Rimembranza.

“Sarò presente a Massarella – dice – con lo stato d’animo di chi vuole evitare a tutti i costi che si ripetano simili disgrazie. Le 174 vittime (uomini, donne e bambini inermi), di quei tragici fatti di sangue del 23 agosto 1944 compiuti ad opera di reparti dell’esercito nazista e nella fattispecie della 26esima Divisione corazzata tedesca, meritano tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione, al di là dell’appartenenza politica, per non dimenticare e perché simili tragedie non si ripetano più”.

“A distanza di 78 anni da quei tragici momenti – conclude – dobbiamo dare voce a tutte quelle vittime, per troppo tempo dimenticate e non tutelate, che chiedono giustizia e non vendetta”.