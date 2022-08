Elezioni politiche, Renzi (Iv): “Italia viva e Azione faranno un bellissimo risultato”

“Ci sono un po’ di duelli divertenti in Toscana” con il Pd e i suoi alleati. “Noi schieriamo persone serie e importanti”: così il leader d’Italia viva Matteo Renzi ha commentato oggi (sabato 20 agosto) a Firenze le liste dei candidati per la Toscana presentate dalla coalizione del Terzo polo.

“Cosimo Ferri sarà candidato in Liguria e Toscana – ha spiegato Renzi – A Livorno l’ex sindaco Alessandro Cosimi sfida Andrea Romano, nella piana fiorentina contro Emiliano Fossi corre Gabriele Toccafondi. Tra Siena e Grosseto l’ex governatore Enrico Rossi se la vedrà con Stefano Scaramelli (consigliere regionale). Letta ha detto che noi facciamo perdere voti, eppure un anno fa aveva un’idea diversa e ha chiamato più volte Scaramelli”.

E ancora, “nel collegio di Pisa Nicola Fratoianni, che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi, si confronterà con Michele Passarelli (coordinatore Italia viva di Pisa), e su Firenze corre Stefania Saccardi (vicepresidente della Regione Toscana). Per la

Camera posso dire che Lucia Annibali sarà nella nostra squadra, accanto a Francesco Bonifazi”.

“C’è una bella squadra, l’elenco arriva domani – continua il leader di Italia viva – Italia viva e Azione faranno un bellissimo risultato. Anche nel Pd ci sono tanti candidati bravi, mando un grande abbraccio agli inclusi e agli esclusi. Non dimentichiamo però che chi vota Letta vota Di Maio e Fratoianni”.

“Siamo convinti di essere i più innovatori di tutti – ha detto ancora – E’ una scommessa che ha molto di made in Tuscany. Qui sarà una campagna col sorriso sulle labbra, casa per casa, porta per porta. Noi siamo per il sì all’aeroporto, la coalizione del centrosinistra

invece? Noi siamo per il termovalorizzatore e il rigassificatore, la coalizione del centrosinistra invece?”.