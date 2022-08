Elezioni, sarà Ceccanti il candidato del Pd a Pisa e Fucecchio

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha proposto a Stefano Ceccanti di essere il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale Camera di Pisa Fucecchio (collegio U04), dove avrebbe dovuto correre il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

Fratoianni ha deciso di fare un passo indietro per far quadrare il cerchio delle liste, rinunciando all’uninominale di Pisa e mantenendo il posto da capolista nel proporzionale in Toscana per la lista Alleanza Verdi e Sinistra.

Mentre la sfida per il ruolo di premier sembra sempre più tra Letta e Giorgia Meloni, Ceccanti in provincia di Pisa se la vedrà con un altro parlamentare, quello della Lega Edoardo Ziello.