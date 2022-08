“Durante la settimana un bambino si è fatto male ai giochi dei giardini sull’Arno ed è stato trasportato con un’ambulanza all’ospedale di Empoli dove è stato medicato. Non è stato necessario il ricovero, quindi, per fortuna, è stato rimandato a casa. I carabinieri hanno provveduto a mettere un nastro bianco e rosso intorno al gioco della Torre per motivi di sicurezza, impedendo l’accesso ai bambini”.

A raccontare l’episodio è il consigliere comunale di Santa Croce sull’Arno Vincenzo Oliveri che aggiunge: “Come consigliere di opposizione non faccio altro che presentare interrogazioni e interpellanze in consiglio comunale per fare presente che questa amministrazione, guidata dalla sindaca Giulia Deidda, non provvede alla manutenzione degli strumenti ludici all’interno dei parchi.

Un’altra torre nel parco Aldo Moro (dietro alla Coop) è fuori uso in quanto non è mai stata fatta la manutenzione ed è pericolosa, tanto che sono state messe delle transenne per impedirne l’utilizzo. Si può andare avanti così? Una moltitudine di segnalazioni viene fatta quotidianamente da tanti cittadini per denunciare lo stato di degrado e fatiscenza delle nostre strade e aree gioco. All’Amministrazione non importa niente di questo e interviene solo quando accade qualcosa di tragico, ma a quel punto è troppo tardi”.

“Chi li controlla i giochi? – chiede il consigliere -. Nessuno, anche perché ci sono stati giochi in pessimo stato per anni interi e nessuno è mai intervenuto. E’ questa la sicurezza che si mette in atto verso i bambini? Ora basta con le parole, l’Amministrazione intervenga immediatamente con un controllo completo tenendo un registro sempre aggiornato delle segnalazioni dei cittadini e delle manutenzioni che vengono effettuate nelle aree verdi ricreative. Asma, non perdona, sarà sempre in prima fila nel controllo dei parchi e dei giochi, prima lo ha fatto come Sindaco Ombra adesso come consigliere”.