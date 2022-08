Forza Italia, Buonsangue e Mallegni capilista nel proporzionale

Nelle liste a livello regionale appare il nome anche del coordinatore provinciale di Lucca di Forza Italia Maurizio Marchetti, ex consigliere regionale. Che correrà non in Lucchesia bensì nel collegio della Toscana Centro della Camera che comprende quasi tutta la provincia di Firenze salvo il Mugello e la provincia di Pisa.

È secondo nel listino proporzionale di Forza Italia dietro a Raffaella Buonsangue, attuale vicesindaca del Comune di Pisa e davanti a Maria Grazia Internò e Riccardo Buscemi, consigliere comunale di Pisa.

Al Senato, ricordiamo, il listino azzurro vede capolista il senatore uscente Massimo Mallegni, seguito da Rita Pieri, Bernardo Mennini e Lorenza Bondi.